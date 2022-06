Beliches, para miúdos e graúdos

Beliches são sinónimo de diversão, mas também de poupança de espaço, com eles há sempre espaço para mais um. São principalmente preferidos das crianças e no caso de de ter mais que uma esta é sem dúvida uma óptima forma de optimizar o espaço no quarto. Os beliches não são apenas para dormir, no caso de utilizar somente a cama superior e a parte de baixo ficar para as visitas, então pode aproveitar este espaço da cama para o tornar num confortável sofá, basta enchê-lo de almofadas ou encher esta zona de módulos de arrumação e criar uma pequena zona para fazerem os trabalhos de casa ou para estudar.

Coloridos e com escorregas para o caso dos mais novos ou mais sóbrios adaptados aos mais jovens, veja as sugestões que lhe apresentamos de seguida pois temos a certeza que haverá um modelo à medida das suas necessidades e que agrade os seus filhos independentemente da idade.