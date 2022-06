7 ideias para um terraço perfeito!

Bestall & Co Landscape Design Ltd

Os terraços e jardins convidam a uma convivência relaxada e informar para desfrutar de boas refeições e ainda melhores conversas com a família e os amigos. Por esse motivo, deve considerar a possibilidade de instalar uma zona de churrasco. Esta última dependerá do tamanho do espaço de que dispõe e das suas possibilidades financeiras. No mercado, encontrará, com certeza, uma do seu agrado.

A presença do elemento água é também importante para desfrutar da beleza e da frescura deste ambiente. Tal como no caso da churrasqueira, também encontrará uma grande variedade de modelos e de desenhos para a incorporar no seu jardim. Imagine-se a dormir uma sesta, a descansar ou a ler um livro com a água como som do fundo? Uma delícia.

E em jeito de cereja no topo do bolo, o que lhe parece a ideia de uma lareira? Bom, não exactamente a imagem da lareira convencional, mas sim uma opção semelhante à que vê na imagem. Assim, mesmo nos dias frios pode usar o seu terraço, aquecer as suas mãos ou saborear um bom vinho tinto junto ao fogo.