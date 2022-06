85m² com um extra

A razão que levou o cliente a contactar o arquitecto foi a necessidade de possuir um quarto extra: as duas crianças cresceram e agora cada uma tem os seus gostos, necessidades e compromissos, precisando, por isso, de privacidade. O apartamento, no entanto, tem o reduzido tamanho de 84,5m² e todas as áreas que possui são de tal modo indispensáveis que não é possível desistir de nenhuma. Partindo deste problema, o arquitecto Alberto Colella desenvolveu um projecto de reestruturação do apartamento que resultou numa obra surpreendente.

Uma pequena dica: a luz foi uma mais valia e, como tal, não foi esquecida.