Dicas para construir a churrasqueira perfeita

As churrasqueiras podem ser feitas dos mais diversos tipos de material. As mais populares são as churrasqueiras de alvenaria, mas é possível encontrar no mercado modelos pré-fabricados que podem ser utilizados logo após a montagem. Já em relação aos primeiros é preciso de um prazo de pelo menos 15 dias ou mais para estarem aptos a utilizar, dependendo do tamanho e da complexidade da obra. Os especialistas neste tipo de trabalho afirmam que as churrasqueiras construídas de raiz duram mais e oferecem melhor rendimento térmico. Enquanto nos modelos pré-fabricados apenas a fornalha é equipada com material refractário, no modelo de alvenaria também o interior da coifa é revestido, aumentando assim a concentração de calor. Há, ainda, a questão de as churrasqueiras pré-fabricadas não oferecerem versatilidade em termos de tamanho e espaço, enquanto as construídas de raiz vão de encontro às necessidades do usuário.