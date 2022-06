7 sugestões para manter a sua casa limpa e bonita!

O sofá, por exemplo, é uma das peças mais utilizadas no dia-a-dia. Por esse motivo, suja-se rapidamente, sobretudo se tiver crianças. Pode optar por escolher uma manta bonita para o tapar totalmente ou parcialmente ou aplicar-lhe um bom produto de impermeabilização para remover nódoas com facilidade. Se tiver um sofá com capas de fecho, tanto melhor. Assim, pode removê-las e lavá-las sempre que desejar. Dispense tecidos que causem alergias e escolha tecidos modernos, práticos e impermeáveis.

Para evitar o pó nos móveis, também pode ter alguns cuidados. É inevitável que os nossos móveis ganhem pó, sobretudo se vivermos na cidade que é mais poluída. Se se ausentar durante um longo período de tempo, cubra-os. No entanto, no dia-a-dia, certifique-se, se for o caso, que o filtro do ar condicionado é substituído com frequência, borrife-os com produtos repelentes de poeira, livre-se de objectos que já não usa e que acumulam poeira e coloque rolos nos beirais das portas e das janelas para que não entre tanto pó em casa. Quando limpar o pó, use um pano húmido e não seco para não o espalhar.