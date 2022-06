10 vivendas de sonho!

Esta glamorosa vivenda rodeada de vegetação cuidadosamente arranjada, é um projecto do atelier JSH Algarve – Arquitectura, e está situada na Quinta do Lago, provavelmente a zona mais cara do Algarve, que poucos são os que conseguem ter acesso. Tendo em conta a zona em que se encontra, enquadra-se perfeitamente. Toda a arquitetura da vivenda é muito sofisticada. Apesar de não parecer, é uma casa unifamiliar. As linhas direitas e os tons brancos com apontamentos de madeira envolvem-se perfeitamente com a vegetação e são sinónimo de requinte e elegância.