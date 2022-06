Vivendas onde todos gostaríamos de viver!

Moderna. É a palavra que melhor define esta vivenda na Avenida Montevideu, no Porto, da autoria dos Arquitetos Barbora & Guimarães. A vivenda José Prata, pela sua linguagem purista, contrasta com os palacetes abrasileirados que a rodeiam. Deixamos-lhe um pormenor do interior. Vestida de branco e com escadas que ligam os diferentes pisos.

Esta moderna vivenda apresenta-se em três pisos, sendo que os quartos estão no piso superior, salas e cozinha no piso de entrada, uma segunda zona de estar e restantes áreas de serviço no piso semi-enterrado.