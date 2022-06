Casas modernas dos nossos dias

Mas o que são afinal as casas modernas ? Abordamos tantas vezes este assunto, sem que nos debrucemos a fundo no tema. A concepção de moderno é mais ou menos aceite pela maioria… Mas se lhe perguntarmos: o que é afinal uma casa moderna?… Pois lá está! É mais difícil respondermos a esta questão do que podemos pensar à partida.

Não querendo complicar tomemos como moderno, o tipo de arquitectura que se faz nos nossos dias e claro cujo design, de alguma forma, nos surpreende. Partindo então deste pressuposto mostramos-lhe mais um conjunto de casas que faz as nossas delícias e fará, com certeza, as suas.

Está preparado para tirar meia hora do seu dia e sonhar?… Pois então, o momento é agora. Vamos a isso!