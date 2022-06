10 mesas para o seu jardim!

Por último, mas não menos importante, temos este projecto do atelier Inspired Garden Design. Muito moderno e ideal para festas à noite ou para almoços do Inverno, alturas em que geralmente está mais frio no jardim. É uma mesa com uma lareira no meio. Genial! – estão neste momento todos vocês a pensar. Um jardim com um toque zen, mas que grita modernidade e conforto. Esta “mesa de apoio” torna-se um ótimo 2 em 1, porque acaba por ocupa menos espaço do que se tivermos aquecedores por todo o lado e ainda uma mesa em separado. Deste modo, o aquecimento concentra-se na zona mais importante do jardim: a zona de convívio.