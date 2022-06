Truques simples para se divertir enquanto cozinha!

Ok, se calhar todas é muito tema… mas, de vez em quando, tematize as suas refeições. E porquê? Por vai deixar de olhar para elas como sendo apenas algo que tem que fazer e comer. Vai preocupar-se com outros aspectos, como a cor, a disposição dos alimentos no prato, a ordem pela qual vai comer, etc. Tal como as festas temáticas (que entusiasmam as pessoas e exigem um pouco mais de foco na festa), a comida temática resulta muito bem no que toca ao entusiasmo utilizado na sua confecção. Além disso, pode envolver a família ou os amigos convidados para que tragam coisas relacionadas com o tema, como acompanhamentos, decorações ou ainda as bebidas a serem consumidas durante a refeição. É uma excelente forma de tornar um jantar mais divertido, interessante e acima de tudo diferente!