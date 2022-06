Cores tendência deste ano, como combiná-las

Mas… (há sempre um - mas, não é?) há outra cor que está lado a lado do rosa… Também fantástica… O Eternity. Um azul da cor do céu, suave, delicado, amoroso, transmite uma certa paz e tranquilidade. Uma conjugação perfeita entre as duas tonalidades. As tais que são tantas vezes usadas para as meninas ou para os meninos, podem encontrar a felicidade dentro de qualquer lar, para qualquer pessoa e para todas as idades… Cores apaziguadoras, as tais que precisamos para este ano.

Gosta?