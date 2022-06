Top 5 e os projectos simples

Alguns teóricos de arte defendem uma teoria conhecida como “teoria do cubo branco” que afirma que museus e galerias de arte devem possuir o menor número de informação possível, ou seja, devem privilegiar as paredes pintadas de branco e sem ornamentos para que as obras de arte expostas possam sobressair em relação ao ambiente sem sofrerem a interferência dele.

Esta casa não é um museu, nem mesmo uma galeria de arte. No entanto, a teoria do cubo branco é parcialmente aplicada no seu projecto. Trata-se de uma casa de formato rectangular, onde as paredes brancas externas fazem com que os pequenos detalhes, como os vasos na varanda frontal, se destaquem como obras de arte e contrastem com o fundo neutro. Como é natural, a teoria não foi levada à letra porque, afinal de contas, estamos a falar de uma casa para habitação que tem atributos próprios muito interessantes no seu interior. É um magnífico projecto que vai muito além de qualquer teoria e que permite, de forma quase mágica, a entrada de luz natural no seu interior mais profundo. Um projecto da autoria do estúdio Vismaracorsi Arquitectos.