Uma casa brilhante e espectacular!

No interior a surpresa revela-se perante o nosso olhar: uma sala de estar fabulosa e com uma área incrível! A cor predominante no ambiente é o branco, no entanto, repare como a madeira do volume exterior também passa para o interior através do grande vão que se abre para o jardim de sonho, que mais à frente iremos explorar.

O cenário é fantástico e, apesar da grande extensão desta divisão, a zona de estar é conformada recorrendo a um mobiliário simples e discreto embora repleto de charme.

A grande carpete padronizada aquece o ambiente, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, muito carisma e personalidade!