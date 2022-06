É numa calma rua de Balham, um bairro situado a sul de Londres, que uma nova casa veio atribuir uma vitalidade distinta e recente a este bairro. Esta é uma habitação extremamente contemporânea que contrasta com as restantes habitações tradicionais que caracterizam o bairro. Foi por isso que lhe chamámos a casa nova do bairro ! O impressionante projecto, ficou a cargo do atelier Etc Urban, que se distingue pelo seu estilo moderno inconfundível, influenciado pelo espírito da Bahaus. No terreno onde se localiza agora um fantástico exemplo contemporâneo e moderno, outrora existia um bungalow dos anos 70, que foi reformulado e ampliado.

Venha conhecer este fantástico projecto de reabilitação e deixe-se apaixonar pela casa nova do bairro!