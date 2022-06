Espreguiçadeiras onde se vai querer espreguiçar

E porque as espreguiçadeiras não são só para utilizar no seu espaço exterior, veja este projecto do atelier Às Duas por Três. Decorar uma piscina interior nem sempre é fácil, mas se este for o seu caso opte por lhe dar um toque fresco, moderno e requintado para que também possa utilizar o espaço, por exemplo para festas com os seus amigos. As espreguiçadeiras deste espaço estão em harmonia com o restante ambiente, com cores neutras e a chamar o verão. E quando chegar a altura das limpezas tudo fica mais fácil pois a estrutura almofadada é de um material lavável.