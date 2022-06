Mansão de tranquilidade garantida

A entrada para esta propriedade faz-se por um caminho com densa vegetação que nos conduz a um grande espaço que acomoda a área de refeições e a cozinha que se abre através de grandes portas deslizantes de vidro ao exterior, mais propriamente, à praia.

A cozinha é de desenho linear e possui um espaço de trabalho complementado com uma grande ilha central. A superfície de cimento liso tem um carácter moderno que contrasta com a madeira utilizada no mobiliário e no revestimento da parede. O cenário fica completo com os três candeeiros suspensos por cima da ilha. Adjacente à cozinha, a sala de jantar possui uma grande e maciça mesa de madeira acompanhada por dois bancos corridos com capacidade para um máximo de oito pessoas.