Sofás modernos: já tem um?

Na compra de um sofá, procure conforto acima de tudo. É lá que vai passar muitas horas a ver televisão, a descansar, a trabalhar ou na companhia dos seus. Importa, também, a versatilidade. É uma peça que ocupa muito espaço pelo que tem impacto visual. Se escolher um sofá neutro, pode-o ir ajustando conforme o seu estado de espírito. Para isso, basta trocar-lhe as almofadas ou pôr-lhe uma manta nova aos pés. Assim, ele evolui consigo, com a sua família, com as suas circunstâncias e perdura no tempo.

Tenha, também, em conta o estilo da sua casa. Olhe em seu redor e interprete o seu espaço. Prefere uma decoração clássica? Identifica-se com o estilo minimalista? Ou é mais arrojado e adora encontrar velharias num qualquer antiquário para enriquecer uma decoração ecléctica? Não se apresse. Veja várias opções, considere o seu orçamento e tome uma decisão consciente.

Já o comprou? Então, agora, é hora de o levar para casa. Considere a dinâmica da sua família e tome uma decisão em função disso. Pode virá-lo para a televisão, pode voltá-lo para a lareira, colocá-lo no centro ou encostá-lo numa das esquinas para os seus filhos terem mais espaço para brincar. Numa casa com uma família numerosa com interesses diferentes e vida agitada, pode até adquirir mais que um sofá e criar espaços distintos, como uma área de leitura ou uma sala multimédia.

Neste artigo, focamo-nos em sofás modernos. Não têm, porém, que estar enquadrados em espaços, também eles modernos. Veja as opções que lhe damos e inspire-se!