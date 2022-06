Arquitectura inteligente: uma casa bioclimática

Tal como vemos no desenho, o tratamento ecológico de resíduos faz parte do projecto total da casa. A água é tratada através de um tanque biodigestor e os resíduos provenientes da cozinha são transformados em composto para uso no jardim. Para além disso, a moradia tem uma desenho anti-furacão que a eleva 1.5 metros acima do nível do solo para evitar inundações e um mecanismo em aço que fecha todas as janelas, evitando o risco de projécteis.