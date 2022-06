As melhores decoração de quartos

E qual de nós não sonha com um quarto assim? Moderno, mas com elementos clássicos, nomeadamente na decoração. O jogo de espelhos vintage, com uma cómoda em madeira.

A cabeceira da cama é a parede desconcertante em madeira. Um sonho… Os elementos decorativos deste quarto apresentam-se no próprio mobiliário. Esta cama, apenas com um colchão no chão, não passa despercebida.