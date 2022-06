Um irresistível sótão 'shabby chic'

Este projecto do estúdio Bartolucci Architetti visou a transformação de um sótão antigo e abandonado, num espaço bonito e elegante. De acordo com as solicitações dos clientes, a ideia passava por ter uma atmosfera romântica e de sonho. Na verdade, este pequeno apartamento em estilo ’shabby chic’ atingiu plenamente o objectivo.

Não se tratou simplesmente de um retoque ou da renovação do mobiliário, mas sim de um trabalho muito mais substancial que mexeu com todo o espaço, inclusivamente com a estrutura. O telhado foi reconstruído com uma nova forma, o que permitiu uma melhor e mais eficaz utilização do espaço e ainda a criação de um belo terraço. O material utilizado foi a madeira que aumentou a qualidade e beleza do espaço interior e, ao mesmo tempo, permitiu, pelas suas características, uma maior economia energética.