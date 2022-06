Uma surpreendente casa de família!

A fachada não passa despercebida a ninguém. A brancura deslumbrante, os pontos de luz estrategicamente colocados, os volumes imponentes e os detalhes em metal são um sinal irrefutável do génio criativo dos arquitectos e do bom gosto dos proprietários. O que mais se evidencia nesta fachada é, sem dúvida, a varanda em jeito de volume cúbico a sair da casa. Ainda que seja apenas um detalhe, a cadeira vermelha colocada na varanda faz diferença no conjunto, enchendo-o de vida. O verde do jardim também enriquece esta composição. Por fim, importa falar na garagem que quase parece mais uma divisão da casa. O acesso é funcional e subtil.