Uma casa grande e charmosa!

A norte do México, em Sinaloa, encontramos esta charmosa residência rodeada por um clima tropical e perto do mar, na cidade de Los Mochis. Os arquitectos do atelier Ollin Arquitectura foram os responsáveis por desenhar e integrar esta luxuosa casa no contexto que a rodeia, tendo em conta as necessidades dos clientes. A casa foi construída com recurso a uma amálgama de materiais e com um desenho contemporâneo que se adapta tanto à envolvência natural, como à urbana. Construída num terreno localizado na esquina de uma das zonas mais prestigiadas da cidade, esta moradia fenomenal tem uma grande presença no bairro.

Venha conhecê-la.