Como criar o seu próprio estilo para o interior da sua casa

Sentirmo-nos em casa é muito mais do que pôr a chave na porta e entrar numa habitação. Estar em casa envolve mais do que isso: implica sentirmos que estamos num espaço feito à nossa imagem, onde a nossa personalidade se encaixe e onde sentimos que podemos ser nós próprios, sem censura e sem julgamentos. Além disto, a nossa casa deve ser um espaço que reflicta aquilo que somos, com todas as vantagens e desvantagens que isso possa acarretar – e dizemos isto porque se para uns é impensável ter um copo fora do sítio, para outros é impossível viver num espaço completamente imaculado, como se de uma casa de revista se tratasse. É preciso sermos realistas e percebermos o que melhor se enquadra na nossa maneira de ser e no nosso dia-a-dia. Com isto, surge a necessidade de personalizarmos o espaço. Mas nem sempre esta é uma tarefa fácil e simples… Por vezes, podemos andar a navegar à toa entre estilos e pode levar imenso tempo a encontrar o nosso, por isso hoje deixamos-lhe aqui algumas dicas de como criar o seu próprio estilo de decoração lá para casa. Vamos a isso?