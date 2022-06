Cada casa é uma casa. Com as suas particularidades, com a identidade específica de quem habita e quer sentir-se bem, com a sua arquitectura distinta e a decoração ideal. Os modelos de casas são construídos na imaginação com o tempo, com a experiência, com o conhecimento, com o nosso gosto particular, e também com o orçamento disponível. Ainda assim, há modelos de casas que conseguem encaixar um consenso grande entre várias pessoas e agradam a uma grande parte delas. Os modelos de casas extravagantes claro está que cativam, e podem sê-lo não por serem caras, mas apenas por serem fora do comum.

Aquele toque especial que se dá em uma casa durante a sua construção poderá fazer da mesma um modelo e acrescentar valor para quem habita, quer vender ou mesmo comprar. O toque especial faz a diferença e é por isso que as casas modelos que são extravagantes são as mais desejadas.

Durante a construção de uma casa, acrescentar uma escadaria particular e imponente, uma garrafeira especial ou um quarto com banheira incluída é construir uma identidade bela e exclusiva, que torna a mesma uma construção digna de modelos de casa que se tornam extravagantes e prontos para saltar para a capa de uma qualquer revista de decoração.

Deixamos algumas ideias do que podem ser modelos de casas com detalhes extravagantes, com ideias para as várias divisões da casa e de como o glamour e o bom gosto podem ser transversais para qualquer sítio ou pessoa. Independentemente do gosto pessoal, com certeza pelo menos uma destas imagens corresponde ao ideal do que poderá ser uma das divisões das casas modelo.