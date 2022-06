Opções para acomodar hóspedes lá em casa

Ter visitas em casa é, na nossa opinião, uma das melhores coisas para mexer provisoriamente com a rotina e animar o fim-de-semana! Criar um novo sistema de refeições, ementas, horários, partilha do espaço ou até desligar a televisão para ocupar o serão com gargalhadas e histórias de vida faz com que a nossa capacidade de adaptação seja trabalhada. Por muito trabalho que dê receber amigos ou família, são raras as pessoas que no final não sentem o coração um bocadinho apertado por aqueles dias de algazarra já terem acabado…

Para que os seus convidados saiam da sua casa com essa mesma sensação de vontade de voltar, há que saber recebê-los e isso começa na preparação do espaço onde vão dormir. Bem sabemos que, nos dias que correm, a maior parte das pessoas não se pode dar ao luxo de ter um quarto única e exclusivamente para utilização dos potenciais hóspedes, pois todo o espaço é pouco quando as casas são pequenas. No entanto, há sempre maneira de dar a volta à situação e proporcionar às nossas visitas o maior conforto que lhes podemos dar. Hoje, com este tópico em vista, a homify traz-lhe várias opções para acomodar os seus hóspedes lá em casa. Há sugestões de todos os tipos, por isso fique connosco e leve a ideia que mais lhe convier consigo!