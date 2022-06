Quartos modernos, sim por favor!

O nosso quarto as nossas regras. Se há divisão na nossa casa que nos deve transmitir conforto e paz, essa divisão é o nosso quarto. O quarto é assim uma espécie de refúgio, algo que sentimos como muito nosso – ainda que partilhado com alguém – e por isso é importante que ele nos transmita coisas boas. Por exemplo as cores do nosso quarto, a disposição do mobiliário, a quantidade de acessórios decorativos que lá temos, tudo isto nos influência muito mais do que à partida podemos imaginar.

Dentro do espectro dos quartos modernos temos um leque de escolha muito vasto onde, com certeza, encontraremos várias opções que nos agradarão e que certamente irão satisfazer as nossas necessidades mais básicas, tal como as nossas necessidades estéticas – talvez seja um pouco exagerado chamarmos-lhes necessidades, mas acordar num espaço bonito é algo a que todos devíamos ter direito!

Vamos então mostrar-lhe o que de mais moderno existe no mercado, ainda que não seja necessariamente um artigo que o leve a mudar todo o ser quarto, esperamos deixar-lhe algumas sugestões úteis. Comecemos então!