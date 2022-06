Sofá, para que te quero?

Nem todos temos espaço na nossa sala que nos permita ter um sofá em formato U, mas ao olharmos para esta sala, onde o branco predomina é impossível não sonharmos com um. Aqui o branco do sofá está em harmonia com tudo o que o rodeia, seja o branco das paredes, a madeira escura do chão ou a riqueza do mármore presente nos pilares. Este ambiente transmite-nos principalmente serenidade, seja para as crianças verem os desenhos animados logo às primeiras horas da manhã no fim-de-semana ou para você relaxar ao final de tarde. Ninguém precisa de lutar pelo melhor lugar no sofá, aqui o que não falta é espaço para todos.