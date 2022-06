Cozinhas modernas, as melhores amigas para as suas refeições

No que toca a cozinhas modernas, o branco e o mármore serão sempre apostas ganhas, não há como falhar. Veja por exemplo este projecto do atelier Tiago Do ValeArquitectos. Apesar da cozinha não ser muito grande, conseguiu-se apostar em linhas rectas e em espaços para arrumação, tornando-a funcional. Ao utilizar sempre a cor branca, quer nas paredes, quer nos móveis, combinado com o mármore da ilha, ficamos com uma sensação de amplitude. Na cozinha é também muito importante optar por materiais de fácil limpeza, porque quando acabar de cozinhar só vai querer que as manchas de comida desapareçam rapidamente.