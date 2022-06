Dez moradias de luxo ao redor do mundo!

Entregamos, desde já, as boas notícias: esta moradia não é privada e pode ser sua durante uns dias de férias. Imagina-se a acordar com uma vista panorâmica privilegiada sobre o Mediterrâneo, a Baía de Altea e a piscina de borda infinita? Nós também. Aliás, com as enormes janelas, ainda maiores terraços e jacuzzi panorâmico – sim, leu bem -, é inevitável fazê-lo.

Vamos contar-lhe um bocadinho sobre ela.

O projecto divide-se em três andares. O de baixo integra um parque de estacionamento com cobertura, três quartos - todos com casa de banho -, acesso ao terraço e jardim. Agora, vamos subir até ao piso principal. Prefere ir pelas escadas ou pelo elevador? Lá, encontraremos a sala de estar com lareira e uma cozinha de linhas contemporâneas, tal como o resto da casa. No exterior, o terraço com uma pérgula introduz-nos à maravilhosa – vamos dizer outra vez, mais devagar, ma-ra-vi-lho-sa – piscina perpendicular à fachada e, já agora, ao horizonte que não nos deixa saber onde começa o azul do céu e onde termina o do mar. Subimos mais um andar até ao quarto principal cuja casa de banho tem uma banheira de hidromassagem com vista para o mar. Ah, e também há um solário de 35m² e um jardim.

Aconselhamo-lo a ver todas as imagens desta moradia. A traseira da casa assemelha-se a uma coroa pousada numa estrutura rochosa. Branca e vertiginosa, recorta o azul do céu com as suas belas linhas numa brancura marmórea. Um fascinante projecto da Spainville Immobiliaria.