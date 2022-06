Renove apenas com papel de parede

O hall de entrada é um espaço que por vezes fica esquecido, não sabemos muito bem o que fazer com ele e com o tempo vamos deixando a parede branca ganhar o seu espaço. Veja o exemplo deste hall, não foi necessário algo muito complicado, apenas um papel de parede com um fundo branco e as letras do abecedário a preto a combinar com o resto do ambiente e para lhe dar alguma vida. São pequenos toques como este que podem fazer a diferença numa divisão.