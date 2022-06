As melhores plantas de interior para o seu apartamento

As plantas trazem aquela energia positiva, um ambiente acolhedor, mas sabemos que nem todos as conseguem manter vivas por longo tempo… Mas sabe há sempre solução para tudo e para todos, devemos procurar aquelas que melhor se adaptam a nós. As suculentas, por exemplo, são aquelas que são ideais para os mais distraídos ou esquecidos, pois elas precisam de pouca água e poucos cuidados, pois só precisam ser regadas uma vez por semana, no verão, e uma vez por mês, no inverno, é perfeito! Podem as colocar em qualquer espaço da casa, são plantas versáteis e adaptáveis aos mais variados tipos de ambientes - cozinha, casa de banho, quarto, sala, hall de entrada ou ainda no espaço exterior (varanda ou jardim). Existem em vários tamanhos e em diferentes tipos, uma variedade e tonalidade de verdes e vermelhos.

Podem as colocar sozinhas em pequenos vasos individuais, numa mesa ou bancada ou numa mistura com outros tipos de plantas, iguais ou não, junto com terra preta e areia, por cima podem colocar pedras brancas. Combinam com a multiplicidade de tipos de vasos que existem por aí… Ideias para as plantar é o que não vai faltar! Cerâmica, vaso de barro, vidro, cerâmica, no chão, no concreto, numa chávena, qualquer recipiente é ideal, depende da sua criatividade e do respetivo intuito. O que é certo é que as suculentas estimulam a criatividade, fincando um arranjo fantástico e uma decoração única.

As suculentas são um símbolo de força e resistência, bastante tendência, que servem na perfeição para uma lembrança ecológica, para um casamento ou um batizado.