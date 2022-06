Frescura e exuberância de interiores exóticos

E pronto agora está na hora de dar o toque de cor! Pensava que ia ficar em tons minimalistas, nãooo! Deixamos esta parte mais para o fim, onde pode arriscar a cor mais vibrante, pelos detalhes, como almofadas, mobiliário, papel de parede, tapetes ou outros objetos decorativos. Amarelo, verde, vermelho, azuis, pode usar e combiná-los naquele fundo de cor natural.

E claro as estampas no mundo exótico são mais do que bem-vindas. Flores, riscas, padrões de animais, entre outros. Faça uma combinação feliz, entre cores e padrões, já sabe num fundo neutro é mais fácil de combiná-los. É projetar e fazer testes com amostras de tecido.