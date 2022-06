6 dicas para organizar a sua casa

Na hora de preparamos a nossa roupa para o dia seguinte ou escolhermos o que vamos vestir é muitas vezes um quebra-cabeça… lá suspiramos, olhamos para cima, para baixo, para os lados… suspiramos outra vez e pensamos 'não tenho nada para me vestir', diga lá se é ou não verdade. Sabemos que acertamos na mouche! Que este processo é por vezes 'tortuoso' e acabamos por pegar em qualquer coisa e pronto está feito!

Na verdade se tivermos todo o nosso roupeiro bem organizado e juntinho, tudo será mais fácil. Começamos por aconselhá-lo a retirar tudo o que tem e fazer uma grande e boa seleção. Tudo o que não usar ou for velho faça uma doação ou uma venda. Depois deste processo feito, o monte já diminuiu e tem exatamente o que gosta e o que costuma usar, é que pensar 'ai vai voltar a moda' é para esquecer. Com esta ideia teria eu guardado as peças da minha avó, a moda é cíclica, mas vem sempre alterada, por isso siga! Depois organize o seu roupeiro ou closet por cores, facilitará imenso na hora de procurar uma t-shirt preta ou umas calças brancas. Pode também dividir, conforme o seu espaço, as roupas por estações do ano. Assim, sabe exatamente o que interessa. E com estas (simples) ideias postas em prática no seu closet ou roupeiro será sem dúvida mais fácil vestir-se.