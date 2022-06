6 ideias para aproveitar ao máximo uma cozinha pequena

As portas têm a vantagem de ocultar aquilo que não queremos que esteja à vista. Por outro lado, numa cozinha pequena, nem sempre funcionam uma vez que, ao abrirmos cada porta, estamos a ocupar espaço livre. Uma boa opção para colmatar esse inconveniente é manter alguns armários com zonas abertas ou semi-abertas, tal como vê na imagem que lhe deixamos do atelier LGZ Taller de Arquitectura. Desta forma, poderá manter as coisas que mais usa nas zonas abertas e deixar as outras para os armários com porta. Outra opção é usar portas de correr que, por deslizarem, não ocupam espaço.