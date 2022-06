Seis passos para construir uma pérgola no terraço!

As pérgolas são muito comuns em terraços, jardins ou parques já que são um local cómodo para que as pessoas usufruam do contacto directo com a paisagem e com outros elementos do exterior. Uma pérgola resguarda-nos do sol, do vento e da chuva e permite-nos manter um contacto natural e dinâmico com o ambiente e os espaços abertos.

A palavra “pérgola” foi usada pela primeira vez em Itália – 1645 – por John Evelyn no claustro de Trinitá dei Monti, em Roma. O escritor utilizou novamente o termo em 1654 quando, na companhia do quinto conde de Pembroke, Evelyn viu uma caçada a partir de uma pérgola construída em Salisbury com esse propósito.

A pérgola pode ser construída tomando de empréstimo apenas uma parede da casa que lhe proporciona suporte, simplifica os procedimentos de construção e limita os custos. Hoje, deixamos-lhe algumas dicas para construir uma. Tome nota.