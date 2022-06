Uma casa algarvia inundada de luz!

Se há algo que marca o interior desta casa é a inexistência de limites. Os espaços misturam-se, mantendo a sua própria identidade e as suas próprias capacidades, fundindo-se na perfeição com o exterior e criando uma sensação de continuidade única e espectacular. A cozinha que vemos na imagem é o exemplo perfeito do que acabamos de dizer, uma parte de um grande espaço aberto que combina muito bem com a sala de estar e de jantar, cada um com as suas peculiaridades e características próprias.

A concepção em cimento com acabamentos de alta qualidade, garantem a resistência e durabilidade dos materiais.