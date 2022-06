Uma casa acessível a todos!

Esta é uma casa de banho muito especial pois foi construída e adaptada à utilização diária por uma pessoa com mobilidade condicionada.

Em edifícios públicos as dimensões e composição deste tipo de casas de banho está legislada ao pormenor, mas no espaço pessoal o mais importante é que os destinatários se sintam confortáveis. No entanto há pormenores que têm de ser tidos em conta. É o caso da sanita com barras de apoio laterais rebatíveis que permitem ao utilizador içar-se com os braços, e o lavatório sem coluna para permitir a aproximação da cadeira de rodas. Também o espaço livre tem de ser tido em conta pois deve permitir manobrar a cadeira de rodas.

Destacamos também o chuveiro simples mas muito funcional, sem qualquer ressalto na entrada, sem artifícios que impeçam a total mobilidade e com a saída de água baixa para ser mais acessível.

O conjunto está muito bem pensado e mesmo com todos os requisitos específicos a casa de banho ficou bonita, moderna e com muito estilo.