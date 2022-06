Decoração de interiores para principiantes: 6 dicas para acertar!

Todos os artistas, antes de começar as suas obras, criam pequenos rascunhos a partir dos quais começam a visualizar as suas ideias. Faça o mesmo. Tire medidas do espaço em causa, assim como dos objectos que nele existem, para saber o tamanho e a forma da “tela” sobre a qual vai construir. Procure escolher uma folha grande. Num dos lados, faça um desenho simples da divisão. No outro, faça um desenho que sirva para definir os espaços que os móveis ocuparão. Faça também um rascunho para as paredes para o ajudar a decidir que cores e elementos decorativos nelas utilizará.