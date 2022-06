Como mobilar uma cozinha pequena: de problema a solução

Quando o espaço disponível para a cozinha é muito pequeno, o estilo minimalista é o mais adequado. Apesar da limitação de volumes disponíveis, garante a eficácia, a funcionalidade e, ao mesmo tempo, o conforto da área.

As linhas essenciais do estilo minimalista, como o rigor dos volumes, os tons e a economia no uso do espaço, são características ideais para a criação de uma cozinha pequena e para a procura de maior eficiência a partir do menor número possível de elementos.

Utilizando apenas o essencial, como é visível nesta imagem, podemos dar vida ao espaço da nossa cozinha. Todas as linhas do módulo da cozinha são acompanhadas por um uso inteligente da cor brancas, contrastando com os tons de madeira que dominam o resto do ambiente.