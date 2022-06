A verdadeira casa Mediterrânica!

Hoje faça as malas e prepare-se para uma viagem mediterrânica cheia de fantásticas surpresas! O projecto que lhe iremos mostrar é uma habitação uni-familiar de sonho em Valência, que certamente o fará viajar no tempo e no espaço.

O tema é mediterrânico como de seguida, irá comprovar pelas fotos, no entanto, e porque os nossos profissionais são excelentes no trabalho que fazem, a adaptação moderna ao estilo mediterrânico é fantástica e certamente não o deixará indiferente.

Este é um projecto de reabilitação dos profissionais Egue y Seta, que reúne um programa completamente adaptado às necessidades de uma família moderna. A sua construção terminou no ano de 2014, e o resultado é um espaço magnífico, relaxante, moderno, colorido e jovem!

Continue connosco e descubra um paraíso mediterrânico moderno e contemporâneo!