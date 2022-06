Como criar um pequeno jardim dentro de um pote

Ter um jardim espaçoso, com uma bonita área verde, muitas flores e árvores, não é de todo um privilégio para todos. São muitas as famílias que vivem em apartamentos ou em casas pequenas, no meio da cidade, em que a área exterior é bastante restrita e muitas vezes resuma-se a uma varanda ou um terraço, e quando assim o é, já é bastante positivo, para aproveitar um pouco do exterior e das ditas regalias que aí se concedem, como ter umas flores, uma churrasqueira ou ainda uma mesa, é claro que dependerá sempre da área que dispõe.

Assim sendo, nesta onda de querer aproveitar a varanda ou trazer para dentro de casa aquilo que a Mãe Natureza nos oferece, vamos apetrechando com verduras e flores o espaço, pois onde elas existem há vida, alegria e são, de facto, uma arte decorativa, muito própria. De forma muito própria dão um toque especial à casa ou à respetiva varanda, trazem para perto de nós a ideia de jardim. Neste sentido e para que possa dar ao ambiente da sua casa este lado natural, trouxemos-lhe hoje uma sugestão bem especial, um pequeno jardim dentro de um pote!

Pode descobrir através do artigo, dicas para poder dar volta à situação e ganhar um mini-jardim para cuidar… Ideias que vemos pré-feitas em lojas ou floristas, mas que podem ser feitas facilmente por si, a um custo menor e sem dúvida com outra graça. Pode escolher as flores e plantas que quiser, bem como a decoração e o seu tamanho. E sabe que mais? Irá ter maior prazer em ver estas plantas crescerem… simplesmente porque foram postas pelas suas mãos. O carinho é sempre outro, não haja dúvida! Quer experimentar criar um pequeno jardim? Então siga as nossas dicas e tenha a mão verde!!