Pátios pequenos, mas muito bem aproveitados

E por falar em mobiliário… que importante é ter bons móveis de exterior no nosso pátio. Não se resume a ter uma mesa de plástico com quatro ou seis cadeiras que permitam que as pessoas se sentem a comer. Trata-se de ter um mobiliário bonito que encaixe na perfeição no contexto, que seja funcional e que, em certa medida, dialogue com a decoração do interior da nossa casa.

O espaço da imagem é pequeno, mas demonstra de forma exemplar como podemos decorar um pátio. De um lado, pode colocar uma zona de estar ou de refeições e, do outro, espreguiçadeiras para apanhar sol. Se tiver crianças e/ou animais de estimação, deixe espaço desimpedido para as brincadeiras.