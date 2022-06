10 tendências -10 designers de cozinhas

Só de olhar para esta cozinha não começa a sentir o cheiro de coisas boas ao lume? Olhe bem a imagem e sinta o cheirinho do tomate com cebola ou de uma pizza no forno! Esta tendência rústica e com cheiro de comida familiar, chega-nos directamente de Itália (mamma mia!) e é um projecto da autoria da marca Perimetro.

Repara como apesar do aspecto sólido, não deixa de ser um espaço extremamente convidativo e de variz familiar. Especial atenção aos armários e ao lavatório. Como pode ver, a decoração foi feita respeitando a estrutura original da cozinha. Por vezes, melhor e mais desafiante do que destruir e começar do zero, é repensar um projecto que vá em função do gosto do cliente e ao mesmo tempo respeitar a estrutura já existente na divisão! Sem dúvida, que esta imagem representa um projecto bem sucedido. Desafio superado!