No coração da Capital não se está nada mal!

Não há nada mais calmante ao fim de um dia agitado do que chegar a casa e tomar um chá a ver a luz a desaparecer lá fora e a apreciar a calma do crepúsculo. E se isso for feito num espaço como esta varanda a experiência é elevada à perfeição!

As cadeiras são de exterior numa tonalidade amarelo mostarda perfeitamente harmonizada com os verdes do resto da casa e com as cores do belo mosaico retro que cobre o chão.