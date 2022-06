Especial azulejos de casa de banho

E de que maneira! Na imagem, uma casa de banho requintada com luxuosos acabamentos em cerâmica. As paredes estão revestidas com os azulejos rectangulares – subway tile – e o chão coberto por um mosaico antigo com um desenho a azul e branco. Ainda que de estilos diferentes, a harmonia entre ambos é plena como se tivessem sido feitos para estar juntos. Repare, também, no rebordo em preto que, em conjunto com o branco, homenageia, segundo os decoradores da Drummonds, o drama do Film Noir. Parece-nos apropriado para esta casa situada em Beverly Hills. A par com essa inspiração, é notória a influência do movimento Art Déco, mais moderno e industrial, mas ainda assim refinado. A divisão pertence ao retiro Loz Feliz. E, de facto, qualquer um seria feliz aqui.