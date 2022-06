Apartamento onde a frescura veio para ficar

Na vivenda Santa Catarina, mais um quarto faz parte dos ambientes interiores. No sentido dos ponteiros do relógio e em torno da grande cozinha, deparam-se todas as divisões da casa, sem zonas de transição entre elas.Também aqui as vigas em madeira preenchem o tecto e fazem lembrar o passado da casa e da sua vontade em lembrar tempos antigos.

Este quarto distingue-se de muitos outros devido à casa de banho no mesmo espaço. Uma parede forma um canto onde uma bancada com dois lavatórios ocupam o espaço em harmonia com um mega espelho, que faz, obviamente alargar exponencialmente o tamanho do quarto.As condutas de ar condicionam atravessam o espaço e mostram-se de bem com a vida , num contraste gigante entre o tradicional e o industrial.