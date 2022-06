Apartamento repleto de pormenores

Menos, pode ser sem dúvida, mais! A prova aparece mais uma vez com esta imagem delicada de uma cozinha em que na sua planta ortogonal, as duas das paredes foram revestidas a armários, resolvendo por completo todos os problemas de armazenamento de loiças e dispensa. Apenas ao centro, uma ilha consegue ser o centro de todas as atenções, com lava loiça embutido e espaço de preparação de refeições. Sob ele, ainda um mini refrigerador de vinho foi colocado ao lado de dois bancos altos. A cozinha fica assim super funcional e pratica ao uso diário. Refeições rápidas como pequenos almoços são agora muito mais confortáveis e fáceis.

PS: Reparou na banda de azulejos coloridos, certo?