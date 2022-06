Apartamento super cosmopolita

Comecemos esta viagem pela divisão mais privada da casa: o quarto! O espaço é brilhante, simples e ao mesmo tempo colorido. Sob o pavimento em madeira de cor clara, juntaram-se as paredes brancas e a luz embutida junto ao tecto. Depois de o cenário estar criado foram-se juntando os elementos fulcrais, como a cama e as mesas de cabeceira. Algo totalmente necessário para o uso confortável e em plenitude. Para cama optou-se por um sommier (onde o colchão assenta sobre uma base moderna) e para mesas de cabeceira um modelo de estrutura dourada à vista e tampo de vidro. O maior impacto neste quarto traduziu-se através da parede de cabeceira de cama, onde um papel de parede de estampado irregular mas geométrico de tons harmoniosos cobriu toda a extensão de parede. As almofadas e o tapa pés completam o cenário de forma elegante.