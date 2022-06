As melhores dicas para comprar colchões

Já sabemos que a publicidade tende a exagerar um bocadinho as coisas. Cuidado, quer numa loja online ou física, com mensagens como super macio ou o melhor colchão de todos ! Já aqui vimos que ser macio ou duro é algo que tem a ver com as necessidades de cada um e também que aquilo é melhor para si, não é melhor para os outros! Escolher o colchão ideal não é fácil, mas isso não quer dizer que seja impossível. Não se deixe levar por este tipo de mensagem simplista, nem por vendedores mais interessados no lucro e em vender colchões, do que no seu bem-estar.