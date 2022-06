O quarto 3 em 1!

Chegámos ao 1º andar… armários de uma ponta à outra, o paraíso! Um closet formado por armários com portas brancas, um espelho ao fundo e uma banqueta delicada onde um candeeiro e uma pintura são a única decoração do espaço.

A altura foi mais do que bem aproveitada e agora, destacado do espaço do quarto, um closet ganhou vida e arrumou todas as roupas e acessórios. O espaço é organizado e na realidade tudo parece ser fácil e simples de manter – dá gosto! Luzes no tecto foram direccionadas para os interiores dos armários para não existir qualquer tipo de dificuldade de percepção na hora da escolha do outfit.

A guarda em vidro protege esta zona e dá a segurança necessária ao seu uso diário, por ser em vidro permite um prolongamento do espaço e torna o ambiente mais leve e transparente.